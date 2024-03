Quelques jours après avoir annoncé qu’il ne « jouera proba­ble­ment plus après cet été », Andy Murray s’est peut‐être libéré d’un poids.

Opposé ce mercredi, au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, à David Goffin, le Britannique, qui s’est imposé avec la manière (6−3, 6–2, en 1h20), a déclaré après la rencontre que les condi­tions plus rapides du tournoi cette année étaient favo­rables à son jeu.

« Je n’ai jamais servi aussi bien ici. J’ai toujours eu du mal à servir, certai­ne­ment au cours des dix dernières années, quand je suis venu ici, pour une raison ou une autre. Aujourd’hui, je me suis senti beau­coup mieux. Les condi­tions sont un peu diffé­rentes de celles des années précé­dentes. C’est un peu plus rapide, donc je me suis senti beau­coup mieux », a déclaré Andy qui sera opposé à un gros poisson au deuxième tour en la personne d’Andrey Rublev.