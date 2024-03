Opposé à Andrey Rublev ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Andy Murray a forcé­ment été inter­rogé sur le coup de sang de son futur adver­saire, disqua­lifié en demi‐finales du tournoi de Dubaï la semaine dernière.

Et le Britannique a déclaré qu’il n’hé­si­tera pas à utiliser une éven­tuelle nouvelle frus­tra­tion du Russe pour obtenir la victoire.

« Cela a toujours fait partie de sa person­na­lité. Sur le court, c’est un homme extrê­me­ment intense qui veut abso­lu­ment gagner. Je l’ai vu très bien jouer lors­qu’il était très frustré. Je ne sais pas si cela affecte sa façon de jouer dans les points ou non. Tout le monde est très diffé­rent à cet égard. Certains joueurs peuvent être extrê­me­ment frus­trés et ce n’est pas un problème pour le point suivant. Je dirais que Novak Djokovic est un bon exemple. Mais si Andrey est frustré et que j’ai l’im­pres­sion qu’il perd sa concen­tra­tion, j’es­saierai de l’uti­liser à mon avantage. »