Vainqueur d’Adrian Mannarino (6–3, 6–2), dans des condi­tions de jeu diffi­ciles avec le vent, Andy Murray était satis­fait de sa perfor­mance : « Au fil des années, j’ai toujours su jouer dans le vent, je parviens assez aisé­ment à m’y habi­tuer. Depuis quelques matches, j’es­saie encore d’être un peu plus présent, concentré sur l’ins­tant pour ne pas penser à ce que j’ai raté ou à ce que je dois faire plus tard. Au final, ce soir, je ne pense pas avoir joué un tennis incroyable mais cela a été suffi­sant pour battre un joueur qui est bien classé et régu­lier dans ses perfor­mances » a déclaré l’Ecossais.

Au prochain tour, il sera opposé à Carlos Alcaraz, un match qui sent déjà la poudre.