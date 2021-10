Blessé à la cuisse depuis son formi­dable parcours à l’US Open sur lequel il a été contraint de jeter l’éponge en quarts de finale face à Félix Auger‐Aliassime, Carlos Alcaraz, déjà 38e mondial, est de retour sur les courts, un mois après, et avec un nouveau statut : celui de futur phéno­mène du tennis masculin.

Car si depuis de l’eau a coulé sous les ponts avec notam­ment la contre perfor­mance de Novak Djokovic et le premier sacre en Grand Chelem de Daniil Medvedev, il ne faudrait pas oublier que le jeune espa­gnol a vrai­ment marqué les esprits dans la Grosse Pomme. Déjà en s’of­frant, s’il vous plaît, le numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas après un match tita­nesque puis, et surtout, en impres­sion­nant tous les obser­va­teurs avec un jeu de très grande qualité. Capable de finir le point très rapi­dem­ment, de le construite lente­ment ou bien de défendre le plomb grâce notam­ment à des jambes de jeu, le protégé de Juan Carlos Ferrero va affronter un certain Andy Murray en guise de reprise ce dimanche pour le compte du deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Si ce dernier ne connaît pas encore la balle du jeune espoir, il a forcé­ment entendu parler de lui et devra néces­sai­re­ment s’en méfier tant Carlos a parfois été bluf­fant, si ce n’est plus, lors de l’US Open où il a reçu des pluies d’éloges et de promesses.

Engagé dans un tout autre combat avec ses prothèses de hanche et son clas­se­ment actuel (121e), l’Écossais va donc décou­vrir ce soir (pas avant 21h30, heure fran­çaise) celui qui est présenté comme l’un des succes­seurs crédibles au big 3.