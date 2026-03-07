Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti a fait son retour à Indian Wells, où se tient le premier Masters 1000 de la saison.

Remis de sa bles­sure à la jambe, le 5e joueur mondial s’est néan­moins incliné dès son entrée en lice au deuxième tour face à Marton Fucsovics (56e mondial) : 7–5, 6–1, en 1h29 de jeu.

« Je n’avais aucune attente, honnê­te­ment. Je m’at­ten­dais à avoir du mal, car je savais qu’il ne serait pas facile de bien jouer au tennis et de me surprendre avec un niveau aussi élevé qu’en Australie. Je l’avais déjà dit. C’est comme ça que ça s’est passé et j’es­père qu’il y aura d’autres matchs et que je pourrai m’en­traîner beau­coup pour être prêt à Miami », a réagi l’Italien dans des propos rapportés par Ubitennis après sa défaite.