Un peu plus d’un mois après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à rien face à Novak Djokovic, Lorenzo Musetti est de retour à la compétition à l’occasion du Masters 1000 d’Indian Wells.
Forcément interrogé sur ce moment très compliqué, sans doute l’un des pires de sa jeune carrière, l’Italien a une nouvelle fois fait part de sa grande déception.
« Après ce qui s’est passé en Australie, j’étais un peu contrarié par ma situation. Ce n’était pas facile de me retirer d’un tournoi qui était vraiment important pour moi. Vu la façon dont je jouais et la situation que j’avais créée dans le match contre Novak, c’était difficile à accepter. J’avais l’impression de jouer probablement mon meilleur tennis dans le sens où je savais très bien ce que je faisais. Mais je suis très heureux d’être de retour ici avec beaucoup de motivation. »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 12:42