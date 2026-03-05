Un peu plus d’un mois après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à rien face à Novak Djokovic, Lorenzo Musetti est de retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du Masters 1000 d’Indian Wells.

Forcément inter­rogé sur ce moment très compliqué, sans doute l’un des pires de sa jeune carrière, l’Italien a une nouvelle fois fait part de sa grande déception.

« Après ce qui s’est passé en Australie, j’étais un peu contrarié par ma situa­tion. Ce n’était pas facile de me retirer d’un tournoi qui était vrai­ment impor­tant pour moi. Vu la façon dont je jouais et la situa­tion que j’avais créée dans le match contre Novak, c’était diffi­cile à accepter. J’avais l’im­pres­sion de jouer proba­ble­ment mon meilleur tennis dans le sens où je savais très bien ce que je faisais. Mais je suis très heureux d’être de retour ici avec beau­coup de motivation. »