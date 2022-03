Qualifié pour les demi‐finales à Indian Wells après sa 19e victoire de rang face à Nick Kyrgios, Rafael Nadal a logi­que­ment été invité à s’ex­primer sur son compa­triote et futur adver­saire, Carlos Alcaraz. Et force est de constater que Rafa ne pèse pas ses mots concer­nant le 19e mondial, promis à un avenir radieux.

« Je pense qu’il est inar­rê­table en termes de carrière. Il a tous les ingré­dients. Il a la passion, l’hu­mi­lité, le talent et le physique. Il me rappelle à bien des égards moi‐même à 17⁄ 18 ans. Il va être un grand rival pour le présent et pour les prochains mois, sans aucun doute. C’est formi­dable d’avoir une star de mon pays car nous, les amateurs de tennis, conti­nue­rons à profiter d’un joueur incroyable qui se bat pour les titres les plus impor­tants pendant de nombreuses années. »