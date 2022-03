Lors de la victoire de Rafael Nadal face à Carlos Alcaraz, ce samedi en demi‐finale du Masters 1000 d’Indian Wells, une séquence est un peu passée inaperçue lorsque Rafa a été mani­pulé par le kiné, à 4–3 dans le troi­sième set, après avoir ressenti une douleur à la poitrine. Un moment de très courte durée étant donné que le Majorquin n’a même pas utilisé un temps mort médical, la mani­pu­la­tion n’ayant pas dépassée la durée d’un chan­ge­ment de côté.

En confé­rence de presse d’après match, le nouveau 3e joueur mondial s’est expliqué sur cette douleur soudaine. « J’ai senti une douleur dans la poitrine. Je pense que ce n’est rien d’im­por­tant. C’est proba­ble­ment à cause du vent, qui vous oblige à changer vos mouve­ments. J’ai proba­ble­ment fait quelque chose de mal, un mauvais mouve­ment. Je n’aime pas appeler le kiné juste avant que l’autre joueur ne serve. J’ai commencé à ressentir beau­coup de douleur et j’ai essayé d’aller aussi vite que possible. Je n’ai pas pris le plein de temps. Surtout en jouant contre Carlos, qui est espa­gnol, avec qui j’ai une bonne rela­tion. J’ai juste essayé d’être aussi juste que possible », a expliqué l’homme aux 21 titres du Grand Chelem qui affronte ce dimanche (pas avant 23h, heure fran­çaise) un Taylor Fritz lui aussi touché lors de son duel face à Rublev…