Rafael Nadal n’est pas repassé par Majorque après sacre à Acapulco dimanche.

Il ne perd pas le temps car il s’en­traîne déjà dans le désert cali­for­nien pour préparer le Masters 1000 d’Indian Wells qu’il a remporté déjà trois fois (2007, 2009 et 2013) et où il n’a plus joué depuis 2019.

Toujours invaincu en 2022 avec déjà 3 titres au comp­teur et 15 victoires en autant de matchs, l’Espagnol fait office de favori dans ce tournoi qui aura lieu du 10 au 20 mars prochain.

Surtout que Rafa a donc au minimum huit jours de prépa­ra­tion devant lui, sur les instal­la­tions du BNP Paribas Open.

Vidéo prove­nant de la story Instagram de Nadal qui montre que l’espagnol est à Indian Wells ! #VamosRafa 💪🏼🎾🇪🇸🏆pic.twitter.com/A2btCQc11H — Nadal_France 2️⃣1️⃣ 🏆 (@Nadal_Fr) March 2, 2022