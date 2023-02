Alors que l’or­ga­ni­sa­tion d’Indian Wells vient de publier sa liste d’en­trée pour son tournoi qui aura lieu du 8 au 19 mars 2023, Rafael Nadal et Novak Djokovic font tous les deux partie des inscrits.

Sauf que, malheu­reu­se­ment pour les fans de tennis et les spec­ta­teurs qui seront présents dans le désert cali­for­nien dans quelques semaines, il y a très peu de chance de voir les deux hommes aux 22 tour­nois du Grand Chelem chacun parti­ciper à ce premier Masters 1000 de la saison.

En effet, alors que Novak Djokovic est toujours interdit de terri­toire en raison de son statut de non‐vacciné contre le Covid, et ce malgré les protes­ta­tions du direc­teur Tommy Haas, Rafael Nadal, de son côté, continue de soigner sa bles­sure à la hanche et on ne voit pas comment le Majorquin pour­rait disputer ce tournoi à 100 % de ses capa­cités alors qu’il sera réévalué dans quelques jours.

L’autre mauvaise nouvelle est que la situa­tion risque d’être simi­laire pour le Masters 1000 de Miami (du 22 mars au 2 avril).

On pour­rait alors retrouver les deux hommes ensemble sur le même tournoi à l’oc­ca­sion de la saison de terre battue et du Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 9 au 16 avri).