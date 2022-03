Projected 2022 @BNPPARIBASOPEN quarter‐finals (by seeding):



Medvedev vs Tsitsipas 🇬🇷

🇪🇸 Nadal vs Ruud 🇳🇴

🇮🇹 Berrettini vs Zverev 🇩🇪

Rublev vs Djokovic 🇷🇸#IndianWells