Absent du circuit pendant plusieurs mois fin 2021 à cause de sa fameuse bles­sure au pied, Rafael Nadal ne s’ima­gi­nait pas réaliser le meilleur début de saison de sa carrière. Déjà vain­queur de trois tour­nois, toujours invaincu avec 17 victoires au comp­teur et encore en lice à Indian Wells où il va affronter Reilly Opelka en 8es de finale, le Majorquin a jugé plus prudent de faire l’im­passe sur Miami (21 mars au 4 avril).

« Je n’ai pas joué ce tournoi depuis quelques années main­te­nant. J’ai déjà presque 36 ans et j’ai joué beau­coup plus que ce à quoi je m’at­ten­dais cette saison. Pour mon corps, les tran­si­tions de surface ne sont pas faciles. Si je joue à Miami, je n’au­rais pas le temps de me reposer. Ce serait dange­reux pour mon pied et mes genoux. J’ai besoin de faire la tran­si­tion étape par étape et de ne pas faire de chan­ge­ment dras­tique comme je l’ai fait par le passé, j’ai donc décidé de faire une pause après Indian Wells, d’avoir un peu plus de trois semaines pour me préparer pour la tournée sur terre battue », a justifié Rafa en confé­rence de presse.