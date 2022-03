Présent ce jeudi en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias à Indian Wells, deux jours avant son entrée en lice où il affron­tera le jeune local Sebastian Korda, Rafael Nadal a bien voulu évoquer certains aspects de son jeu qui font aujourd’hui de lui le grand favori pour la victoire finale.

« Tout au long de ma carrière, j’ai toujours été capable de trouver un moyen d’adapter mon jeu lorsque j’avais besoin d’être un meilleur joueur. À certains moments, j’ai joué de manière plus agres­sive, à d’autres, j’ai joué de manière un peu plus défen­sive, plus tactique. Mon service fonc­tionne très bien, ce qui est très impor­tant à ce stade de ma carrière. Aussi, je pense avoir été assez coura­geux pour pouvoir jouer avec la déter­mi­na­tion néces­saire. Je continue à travailler très dur pour conti­nuer à m’amé­liorer, mais je suis satis­fait du niveau de tennis et de l’in­ten­sité que je montre sur le terrain. »