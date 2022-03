Suite à sa victoire face à Daniel Evans au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells ce lundi (7–5, 6–3), Rafael Nadal a été inter­rogé en confé­rence de presse sur les larmes de Naomi Osaka en plein match après qu’un spec­ta­teur lui a crié qu’elle était nulle.

Et si l’Espagnol a d’abord partagé sa peine pour la Japonaise, il a néan­moins rappelé que les joueurs de tennis profes­sion­nels étaient avant tout des privi­lé­giés et qu’il fallait savoir composer avec les quelques inconvénients.

« Je me sens très mal pour ce qui s’est passé, ça ne devrait jamais arriver. Mais dans le vrai monde, ça arrive. Je suis désolé pour elle. On a une vie géniale. On est chan­ceux d’être joueurs de tennis et de profiter de toutes ces expé­riences incroyables. On gagne de l’argent. On doit être préparés à ça. On doit résister à ces choses qui peuvent arriver quand on est exposés au public. On adore quand les gens nous soutiennent. Quand ce n’est pas le cas, il faut l’ac­cepter et avancer. Je comprends que Naomi a sans doute beau­coup souf­fert de diffi­cultés mentales. Je lui souhaite d’aller mieux, je lui souhaite le meilleur. Mais rien n’est parfait dans la vie. On doit être prêts à affronter l’adversité. »