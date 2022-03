Évidemment extrè­me­ment heureux d’avoir pu renverser Sebastian Korda alors qu’il était mené 2–5 dans l’ul­time manche pour son entrée en lice en Californie, Rafael Nadal avait presque de la peine pour son jeune adver­saire alors que celui‐ci a été sans aucun doute rattrapé par une énorme pres­sion au moment de conclure.

« Je pensais que j’étais perdu, comme en finale de l’Open d’Australie. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de me battre et d’es­sayer. Même si je pense que je vais perdre le match, mon esprit à 2–5 se dit : ‘OK, je joue mal, j’ai deux breaks de retard, mais même si je vais perdre, je veux finir le match avec un bon senti­ment. Je dois me battre pour les trouver dans ce dernier jeu’. À partir de 5–2, il a commencé à être un peu plus nerveux, il a fait plus d’er­reurs. J’ai un peu mieux joué. J’ai beau­coup de chance d’avoir surmonté cela. Je vais devoir mieux jouer, je n’ai pas fait un bon match aujourd’hui. À 5–4, on sent la pres­sion, mais il a quand même frappé quelques bons coups. Je suis désolé pour Sebastian mais nous sommes tous nerveux lorsque nous devons gagner un match. Si quel­qu’un vous dit qu’il n’est pas nerveux au moment de conclure un match, il y a deux possi­bi­lités : soit il vous ment, soit il ne s’in­té­resse pas à ce sport »