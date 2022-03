La hache de guerre semble enterrée entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios. Les deux joueurs ont eu des mots respec­tueux voire élogieux l’un envers l’autre à la fin du match. Étonnamment, Espagnol a même trouvé que le compor­te­ment de son adver­saire avait été excellent durant ce quart de finale.

« Je trouve que Nick a eu une super atti­tude durant tout le match, il a été combatif. Il a sa person­na­lité, son carac­tère. Parfois, il fait des choses que je n’aime pas mais je respecte le carac­tère de chacun, les diffé­rences d’opi­nion et d’édu­ca­tion. Il s’est battu jusqu’au bout et il a produit un super tennis. C’est le Nick Kyrgios que j’ai envie de voir et que, sans doute, les gens ont envie de voir aussi. Parce que c’est bon pour le tennis. (…) Les gens peuvent penser que nous nous détes­tons à cause de ce qui s’est passé, mais ce n’est pas vrai du tout. D’une certaine manière, je l’aime bien en tant que person­nage », a assuré l’homme aux 21 titres du Grand Chelem qui n’a pas vu la scène où Kyrgios a failli assommer un ramas­seur de balle en balan­çant sa raquette.