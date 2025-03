On le sait, revenir après une bles­sure au poignet est un long parcours et très souvent cela est aussi syno­nyme de chemin de croix.

C’est ce que Nick Kyrgios est entrain de vivre et forcé­ment cela fait mal.

Face à Botic van de Zandschulp, après un premier set correct (NDLR : Perdu au tie‐break), l’Australien a du aban­donner car la douleur était trop vive et handicapante.

Nick Kyrgios looks over­come with emotion as he’s forced to retire from his match against van de Zandschulp at Indian Wells.



He can’t seem to get fully healthy…



Tough night for him.



pic.twitter.com/MDFTzQ2wmr