Invité à se prononcer sur le début de tournoi réalisé par Carlos Alcaraz, qui sera opposé cette nuit à Grigor Dimitrov en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Nicolas Escudé, consul­tant pour Eurosport, a estimé que l’Espagnol était bien parti pour réaliser le triplé en Californie.

« Je ne pense pas qu’il soit en mission pour endosser un rôle de super‐patron en l’ab­sence de Jannik Sinner. Il joue les tour­nois comme il a l’ha­bi­tude de les jouer, il a surtout envie, à Indian Wells, de faire la passe de trois. Dans ses décla­ra­tions en confé­rence de presse, on le sent extrê­me­ment serein, son niveau de jeu sur ses deux premiers matchs est juste excellent. Quand on voit son début de match face à Shapovalov, c’était juste stra­to­sphé­rique. Tous les voyants sont au vert pour lui. »