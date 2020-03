Absent depuis l’US Open en raison d’une blessure au coude qui a entraîné une opération en octobre, Kei Nishikori doit effectuer son retour à la compétition ce week-end lors du barrage de Coupe Davis face à l’Equateur à Miki. Une rencontre prévue à huit clos en raison du coronavirus. Le virus pourrait perturber son retour à la compétition car selon Essentially Sports, le Nippon pourrait être privé de la tournée nord-américaine (Indian Wells / Miami). Les Etats-Unis envisageraient d’interdire l’accès à leur territoire aux personnes en provenance du Japon et de Corée du Sud. Autrement dit, les joueurs japonais et coréens ne pourraient pas participer aux différents tournois ATP sur le sol américain. Une information qui doit encore être confirmée.

En attendant, selon le compte Twitter spécialisé dans les listes d’entrée, Kei Nishikori n’est plus sur la liste du Masters 1000 d’Indian Wells (12 au 22 mars). A suivre…

ATP1000 IW updates

MD

OUT : Nishikori

IN : Paul

NEXT : Sinner

QD

OUT : Paul

IN : Gomez

NEXT : Marcora

— Jacques Ukraine (@Jacques_Ukraine) March 2, 2020