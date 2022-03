Comme un certain Rafael Nadal, Carlos Alcaraz respecte tous ses adver­saires. Alors forcé­ment, il rentre toujours sur le court avec le même degré d’im­pli­ca­tion. Cameron Norrie, battu 6–4, 6–3, a beau­coup aimé l’état d’es­prit du jeune espa­gnol, qui retrou­vera Rafa en demies.

« Il a un excellent service, il bouge bien, son coup droit est très dange­reux tout comme son revers. Il a aussi une bonne main. C’est très grati­fiant de le voir si concentré et si impliqué, donner le maximum, aussi talen­tueux qu’il soit (…) J’ai mieux joué aujourd’hui (défaite en trois sets contre Alcaraz à l’US Open 2021, ndlr) mais je pense qu’il est plus à l’aise dans ces grands matchs. Il a été très solide et il a beau­coup mieux servi que moi. Il a joué un grand match, à un très haut niveau. J’ai vrai­ment apprécié », a déclaré le Britannique, fair‐play, en confé­rence de presse.