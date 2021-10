Après une saison remar­quable de la part de Cameron Norrie, cette semaine à Indian Wells fait office de consé­cra­tion. Grâce à sa victoire contre Grigor Dimitrov (6–2, 6–4), il devient le 4e britan­nique de l’his­toire à atteindre la finale du Masters 1000 cali­for­nien, avec Greg Rusedski, Tim Henman et Andy Murray. Pour le moment, aucun ne l’a gagné. Norrie a hâte d’écrire l’histoire.

« C’est très spécial de rejoindre Greg, Tim et Andy, des légendes et icônes du tennis britan­nique. Être ajouté à cette liste est extrê­me­ment flat­teur pour moi. Ces deux derniers jours, j’ai disputé les deux plus gros matchs de ma carrière, alors je vais y aller et ça va être à nouveau le plus gros match de ma carrière demain. Il y a encore beau­coup de travail à faire. J’attends avec impa­tience l’opportunité. C’est vrai­ment génial de ressentir autant de pres­sion. Je suis impa­tient. »