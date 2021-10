Et de 45 victoires en 2021 pour Cameron Norrie après sa prome­nade de santé en quarts de finale d’Indian Wells face à Diego Schwartzman (6–0, 6–2). Une véri­table rouste et qui en dit long sur le niveau et la confiance affi­chés par le Britannique et ce depuis le début de l’année. Désormais 20e mondial et numéro 1 britan­nique, Cameron en veut plus peut clai­re­ment croire au titre en Californie.

« Sans aucun doute le plus grand match de ma carrière, notam­ment au début. Honnêtement, une fois sur le court, je n’ai pensé à rien d’autre qu’à mon jeu. Quand le match a commencé, je me sentais très détendu, et j’étais tout de suite très présent dans les échanges. Je ne pensais à rien, je jouais juste un autre match de tennis. Je me suis senti plus détendu que lors de tous mes autres matchs de la semaine. Je suis donc très heureux de la façon dont j’ai géré cette rencontre. Mais il est clair que je veux plus et je me vois prêt à réaliser de grandes choses. Jouer comme je l’ai fait aujourd’hui est impor­tant pour moi », a déclaré celui qui a main­te­nant dépassé Novak Djokovic en nombre total de victoires sur cette saison (45 contre 44).