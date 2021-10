Cameron Norrie est sans aucun doute l’un des joueurs les plus impres­sion­nants de cette saison. Déjà victo­rieux de 44 matchs en 2021, à égalité avec Novak Djokovic, le Britannique s’est qualifié pour les quarts de finale en Californie après avoir dominé le local Tommy Paul (6–4, 4–6, 6–2).

Interrogé en confé­rence de presse à l’issue de la rencontre, un jour­na­liste a demandé à Cameron qu’est ce qu’il avait concrè­te­ment changé dans sa façon de gérer les points déter­mi­nants par rapport aux années précé­dentes. Sa réponse, très inté­res­sante, évoque un certain lâcher‐prise.

« Honnêtement, je parviens main­te­nant à ne pas trop penser. J’y vais et je joue tout simple­ment, et je pense qu’une grande partie de ce travail se réper­cute sur mon service. Je touche mieux la balle et je suis capable de jouer de la façon dont je veux dans les moment impor­tants des matchs. Je pense que dans le passé, je faisais preuve d’un manque d’exé­cu­tion ou bien je prenais de mauvaises déci­sions à un moment donné, j’avais tendance à devenir trop passif. En venant de l’uni­ver­sité, j’étais capable de m’en sortir en mettant la balle dans le court dans les moments chauds. Je pense désor­mais avoir appris que je devais tenter et jouer le point que je voulais exécuter. J’ai arrêté de trop réflé­chir. Je vais juste sur le court et j’es­saie d’uti­liser toute ma palette. Tout au long de cette année, j’ai bien joué dans les grands moments et j’ai été bon la plupart du temps. Je sais que j’ai ça en banque donc j’ai la confiance pour le faire à nouveau. »