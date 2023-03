Battu en trois sets par Andrey Rublev en huitièmes de finale du dernier US Open (6−4, 6–4, 6–4), Cameron Norrie voulait prendre sa revanche face au Russe. C’est chose faite avec cette victoire auto­ri­taire (6−2, 6–4) à Indian Wells.

« J’ai été solide comme un roc. Il faisait un peu plus frais aujourd’hui (mardi, ndlr) et j’ai eu l’im­pres­sion d’avoir plus de temps pour jouer la balle. J’ai bien joué dans les moments impor­tants. Andrey n’est pas facile à battre, je suis donc très heureux de m’en sortir en deux sets. Il n’y avait pas grand‐chose à retenir de ma défaite contre lui à l’US Open l’année dernière. J’ai joué l’un de mes pires matches de l’année. C’est peut‐être pour cela qu’il s’est senti un peu frustré parce que ce qu’il avait fait la dernière fois n’a pas fonc­tionné aujourd’hui », a lâché le Britannique, très satis­fait de sa performance.

Il affron­tera Frances Tiafoe en quarts de finale du Masters 1000 californien.