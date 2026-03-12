Battu au bout du suspense par le tenant du titre, Jack Draper, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (4−6, 6–4, 7–6 [5]), Novak Djokovic a partagé son ressenti entre déception et fierté après ce combat de plus de deux heures et demie dans le désert californien. Il n’a, pour rappel, plus atteint les quarts de finale dans le désert californien depuis son dernier titre sur place en 2016.
« Ce qui a fait la différence sur ce match ? Un point. Oui, un point… J’ai un sentiment amer en ce moment, après avoir perdu un match comme celui‐ci. Mais je suis fier de moi pour m’être battu et avoir vraiment tout donné sur le court. C’est certain. C’est la seule chose que je retiendrai comme point fort : le fait de ne pas avoir abandonné et d’avoir essayé. J’ai évidemment perdu contre un grand joueur, et le match a été très équilibré pendant les deux heures et demie qu’il a duré. Je suis un peu déçu, bien sûr, en quittant le court. Ce n’est pas grave. J’aurais aimé faire mieux, mais c’était un bon combat », a déclaré le Serbe de 38 ans en conférence de presse.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 08:21