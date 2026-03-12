Battu au bout du suspense par le tenant du titre, Jack Draper, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (4−6, 6–4, 7–6 [5]), Novak Djokovic a partagé son ressenti entre décep­tion et fierté après ce combat de plus de deux heures et demie dans le désert cali­for­nien. Il n’a, pour rappel, plus atteint les quarts de finale dans le désert cali­for­nien depuis son dernier titre sur place en 2016.

« Ce qui a fait la diffé­rence sur ce match ? Un point. Oui, un point… J’ai un senti­ment amer en ce moment, après avoir perdu un match comme celui‐ci. Mais je suis fier de moi pour m’être battu et avoir vrai­ment tout donné sur le court. C’est certain. C’est la seule chose que je retien­drai comme point fort : le fait de ne pas avoir aban­donné et d’avoir essayé. J’ai évidem­ment perdu contre un grand joueur, et le match a été très équi­libré pendant les deux heures et demie qu’il a duré. Je suis un peu déçu, bien sûr, en quit­tant le court. Ce n’est pas grave. J’aurais aimé faire mieux, mais c’était un bon combat », a déclaré le Serbe de 38 ans en confé­rence de presse.