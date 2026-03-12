Accueil ATP ATP - Indian Wells

Novak Djokovic, après sa défaite contre Jack Draper : « Ce qui a fait la diffé­rence sur ce match ? Un point. Je suis un peu déçu »

Par
Baptiste Mulatier
-
1965

Battu au bout du suspense par le tenant du titre, Jack Draper, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (4−6, 6–4, 7–6 [5]), Novak Djokovic a partagé son ressenti entre décep­tion et fierté après ce combat de plus de deux heures et demie dans le désert cali­for­nien. Il n’a, pour rappel, plus atteint les quarts de finale dans le désert cali­for­nien depuis son dernier titre sur place en 2016.

« Ce qui a fait la diffé­rence sur ce match ? Un point. Oui, un point… J’ai un senti­ment amer en ce moment, après avoir perdu un match comme celui‐ci. Mais je suis fier de moi pour m’être battu et avoir vrai­ment tout donné sur le court. C’est certain. C’est la seule chose que je retien­drai comme point fort : le fait de ne pas avoir aban­donné et d’avoir essayé. J’ai évidem­ment perdu contre un grand joueur, et le match a été très équi­libré pendant les deux heures et demie qu’il a duré. Je suis un peu déçu, bien sûr, en quit­tant le court. Ce n’est pas grave. J’aurais aimé faire mieux, mais c’était un bon combat », a déclaré le Serbe de 38 ans en confé­rence de presse. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 08:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.