En confé­rence de presse, Novak Djokovic est revenu sur la fameuse vidéo qui a circulé où on le voyait boiter alors qu’il était à l’aé­ro­port de Doha. Sans être choqué par le trai­te­ment accordé à ce moment, il a quand même tenu à préciser les circonstances.

« Oui, j’ai vu cette vidéo. Ce n’était pas une bles­sure. La bles­sure est derrière moi. Je veux dire, j’es­père. Je n’ai ressenti aucun problème avant Doha, à la fin du tournoi de Doha, je me sentais complè­te­ment bien, comme je l’ai ressenti avant Indian Wells, mes semaines d’en­traî­ne­ment. C’était vrai­ment, oui, gênant de voir cette vidéo, parce que je suis arrivé à l’aé­ro­port et je me suis vrai­ment frappé en sortant, parce qu’il était très tôt, je pense, 4h00 ou 5h00 du matin. Je boitais juste parce que je me suis mal frappé à la cheville. C’est tout. C’était juste un succès. Ce n’était rien d’autre. Mais ensuite, les gens l’ont lié à la bles­sure et ont pensé que c’était quelque chose qui s’aug­men­tait et reve­nait »