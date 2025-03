Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite dès le deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells face à Botic Van De Zandschulp, Novak Djokovic, inter­rogé sur les raisons de sa contre‐performance, n’a pas voulu cher­cher d’ex­cuse avant quand même d’évo­quer parti­cu­lière la surface du court central.

« Il se passe toujours quelque chose sur le court, mais je ne veux pas en parler. Je veux dire qu’il n’y a pas d’ex­cuses pour une mauvaise perfor­mance. Ce n’est pas très agréable de jouer de cette façon sur le court, mais je féli­cite mon adver­saire. C’est juste une mauvaise journée au bureau, je pense, pour moi. Je regrette mon niveau de tennis, compte tenu de la façon dont je m’en­traîne ces jours‐ci. Pour être honnête, la diffé­rence entre le court central et les autres courts est immense. La balle rebondit plus haut sur le court central que sur certains des courts en terre battue les plus élevés, pour être honnête. Oui, j’ai eu beau­coup de mal avec ça. Je n’ar­ri­vais pas à trouver le rythme. »