De passage en conférence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il sera opposé au Polonais, Kamil Majchrzak, ou au Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Novak Djokovic a été invité à partager ses impressions sur l’un des meilleurs joueurs américains actuels, Learner Tien, récente quart de finale à l’Open d’Australie.
Et si le Serbe n’a que du positif à dire sur le protégé de Michael Chang, il en a profité pour pointer du doigt l’emballement médiatique autour de Joao Fonseca par rapport aux autres jeunes de sa génération, comme Tien, donc, mais aussi Jakub Mensik. Extraits.
Q. J’ai une question à propos de Learner Tien. Vous l’avez affronté il y a un an, l’année dernière à l’US Open. Je sais que vous êtes un fin connaisseur du jeu et que vous suivez probablement certains jeunes joueurs. Avez‐vous suivi ses progrès ? Que pensez‐vous de son jeu ?
NOVAK DJOKOVIC : Je pense que c’est un joueur très talentueux. Je l’ai affronté à l’US Open l’année dernière. De toute évidence, je pense que c’était peut‐être la première fois qu’il jouait en nocturne, donc il n’a peut‐être pas joué aussi bien qu’il le peut ou qu’il l’a fait dans certains matchs qu’il a remportés contre Medvedev, par exemple, ces deux dernières années en Australie, ou à Miami, d’ailleurs, l’année dernière. Il a réalisé de belles performances et il est encore très jeune. Je pense que lui, Fonseca, ces gars‐là, Mensik, c’est toute une génération. Je ne sais pas s’ils ont tous le même âge ou si certains ont un an de moins ou un an de plus, mais je pense que Fonseca a beaucoup été sous les projecteurs, ce qui est bien pour lui, mais je pense que les autres méritent aussi cette attention en raison de leurs résultats et de tout ce qu’ils ont montré ces dernières années, en particulier au cours des 12 derniers mois.
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 18:22