De passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il sera opposé au Polonais, Kamil Majchrzak, ou au Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Novak Djokovic a été invité à partager ses impres­sions sur l’un des meilleurs joueurs améri­cains actuels, Learner Tien, récente quart de finale à l’Open d’Australie.

Et si le Serbe n’a que du positif à dire sur le protégé de Michael Chang, il en a profité pour pointer du doigt l’emballement média­tique autour de Joao Fonseca par rapport aux autres jeunes de sa géné­ra­tion, comme Tien, donc, mais aussi Jakub Mensik. Extraits.

Q. J’ai une ques­tion à propos de Learner Tien. Vous l’avez affronté il y a un an, l’année dernière à l’US Open. Je sais que vous êtes un fin connais­seur du jeu et que vous suivez proba­ble­ment certains jeunes joueurs. Avez‐vous suivi ses progrès ? Que pensez‐vous de son jeu ?

NOVAK DJOKOVIC : Je pense que c’est un joueur très talen­tueux. Je l’ai affronté à l’US Open l’année dernière. De toute évidence, je pense que c’était peut‐être la première fois qu’il jouait en nocturne, donc il n’a peut‐être pas joué aussi bien qu’il le peut ou qu’il l’a fait dans certains matchs qu’il a remportés contre Medvedev, par exemple, ces deux dernières années en Australie, ou à Miami, d’ailleurs, l’année dernière. Il a réalisé de belles perfor­mances et il est encore très jeune. Je pense que lui, Fonseca, ces gars‐là, Mensik, c’est toute une géné­ra­tion. Je ne sais pas s’ils ont tous le même âge ou si certains ont un an de moins ou un an de plus, mais je pense que Fonseca a beau­coup été sous les projec­teurs, ce qui est bien pour lui, mais je pense que les autres méritent aussi cette atten­tion en raison de leurs résul­tats et de tout ce qu’ils ont montré ces dernières années, en parti­cu­lier au cours des 12 derniers mois.