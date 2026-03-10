Sur le plateau de Tennis Channel, après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a raconté sa partie de golf en Californie avec Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été impres­sionné par le niveau l’Espagnol de 22 ans, qui excelle dans bien des domaines.

⛳️😂 Novak Djokovic reveals that he played golf with Alcaraz and Zverev on Sunday, and was surprised at Carlos’s level :



“In the first hole, Alcaraz hits a 300‐yard ball and gets an eagle.



“I said to him : ‘Man, is there anything you’re not good at ? »



« C’était la première fois que je jouais avec ces gars. C’était sympa, on a beau­coup ri, on s’est beau­coup taquinés. Mais c’était bien. Je me présente et le gars frappe un coup de 300 mètres, par cinq, et il fait un eagle (il rentre la balle en trois coups au lieu de cinq, ndlr). Je me dis : ‘Y a‑t‐il quelque chose que tu ne sais pas faire, mec ?’ Qu’est‐ce qui se passe ici, c’est comme une puis­sance brute. Il adore le golf. C’était sympa de passer du temps avec ces gars. Nous sommes tous de grands rivaux, mais c’est agréable de bien s’en­tendre, de pouvoir prati­quer d’autres sports et de passer de bons moments en dehors du court. »