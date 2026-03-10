Accueil ATP ATP - Indian Wells

Novak Djokovic : « Quand j’ai joué au golf avec Carlos Alcaraz il y a quelques jours, je lui ai dit : ‘Y a‑t‐il quelque chose que tu ne sais pas faire, mec ?’ »

Par
Baptiste Mulatier
-
871

Sur le plateau de Tennis Channel, après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a raconté sa partie de golf en Californie avec Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. 

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été impres­sionné par le niveau l’Espagnol de 22 ans, qui excelle dans bien des domaines. 

« C’était la première fois que je jouais avec ces gars. C’était sympa, on a beau­coup ri, on s’est beau­coup taquinés. Mais c’était bien. Je me présente et le gars frappe un coup de 300 mètres, par cinq, et il fait un eagle (il rentre la balle en trois coups au lieu de cinq, ndlr). Je me dis : ‘Y a‑t‐il quelque chose que tu ne sais pas faire, mec ?’ Qu’est‐ce qui se passe ici, c’est comme une puis­sance brute. Il adore le golf. C’était sympa de passer du temps avec ces gars. Nous sommes tous de grands rivaux, mais c’est agréable de bien s’en­tendre, de pouvoir prati­quer d’autres sports et de passer de bons moments en dehors du court. »

Publié le mardi 10 mars 2026 à 12:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.