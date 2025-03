En confé­rence de presse à Indian Wells, où il va affronter Botic van de Zandschulp pour son entrée en lice au deuxième tour, Novak Djokovic s’est expliqué sur la pour­suite de sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur, Andy Murray.

« Dans mon esprit, je voulais conti­nuer dès le jour où le tournoi s’est terminé et c’est ce que je lui ai dit. Mais lui avait besoin de temps pour réflé­chir à notre asso­cia­tion, en parler à son entou­rage et à sa famille, voir jusqu’où il était prêt à s’en­gager et s’il pouvait voyager avec moi. J’ai donc été très heureux qu’il décide de conti­nuer, ici et durant la majeure partie de la saison sur terre battue. Nous allons faire un point après Miami évidem­ment, mais je pense que le plan est d’aller jusqu’à la fin de Roland Garros, et, avec un peu de chance, de pousser jusqu’à Wimbledon également. »