De passage sur le plateau de Tennis Channel à Indian Wells, où il s’est qualifié pour le troi­sième tour après sa victoire contre Kamil Adrian Majchrzak (4−6, 6–1, 6–2), Novak Djokovic a évoqué la progres­sion tennis­tique de son fils Stefan, 11 ans, toujours très passionné par ce sport.

« Je rêvais avant de devenir père que mes enfants gran­dissent suffi­sam­ment pour comprendre ce qui se passe sur le court et ce que fait leur papa. J’en arrive main­te­nant à un stade où je joue des échanges à une vitesse correcte avec mon fils. Bientôt, il va proba­ble­ment me battre », a confié en souriant l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, dans des propos relayés par Sportskeeda.

A noter qu’au prochain tour, le Serbe affron­tera l’Américain Aleksandar Kovacevic (72e mondial) pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 californien.