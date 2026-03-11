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Novak Djokovic sur Stefanos Tsitsipas : « Je ne sais pas pour­quoi il a dit ça, mais ce n’est pas grave, je lui pardonne »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas ont décidé de s’ali­gner ensemble en double à Indian Wells, où ils ont fina­le­ment été battus par les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot en huitièmes de finale (7−6, 7–5).

L’homme aux 24 titres a raconté avec humour comment s’est formé cette asso­cia­tion avec le Grec, qui est devenu devenu le seul joueur de l’histoire à former une paire avec chacun des membres du Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic).

« Tsitsipas m’a contacté et m’a dit qu’il aime­rait jouer en double avec moi au moins une fois avant que je ne prenne ma retraite. Je ne sais pas pour­quoi il a dit ça, j’ai encore de nombreuses années devant moi. Ce n’est pas grave, je lui pardonne (rires). Nous ne connais­sions pas les règles. Nous ne savions pas quand nous devions nous inscrire. Je lui ai demandé : ‘Tu vas nous inscrire ?’ Il m’a répondu : ‘Je m’en occupe, ne t’in­quiète pas.’ Mais il ne s’en est pas occupé. Heureusement, ils nous ont donné une wild card, sinon nous ne serions pas ici. »

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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