Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas ont décidé de s’aligner ensemble en double à Indian Wells, où ils ont finalement été battus par les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot en huitièmes de finale (7−6, 7–5).
L’homme aux 24 titres a raconté avec humour comment s’est formé cette association avec le Grec, qui est devenu devenu le seul joueur de l’histoire à former une paire avec chacun des membres du Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic).
Interviewer : “How did this partnership form ? Who slid into who’s DMs?”— Danny (@DjokovicFan_) March 10, 2026
Novak Djokovic : “Tsitsipas reached out and said I’d like to play doubles with you at least once before you retire. But I have plenty of years ahead of me. It’s ok, I forgive him.” 😂pic.twitter.com/eBG5rA4cJD
« Tsitsipas m’a contacté et m’a dit qu’il aimerait jouer en double avec moi au moins une fois avant que je ne prenne ma retraite. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, j’ai encore de nombreuses années devant moi. Ce n’est pas grave, je lui pardonne (rires). Nous ne connaissions pas les règles. Nous ne savions pas quand nous devions nous inscrire. Je lui ai demandé : ‘Tu vas nous inscrire ?’ Il m’a répondu : ‘Je m’en occupe, ne t’inquiète pas.’ Mais il ne s’en est pas occupé. Heureusement, ils nous ont donné une wild card, sinon nous ne serions pas ici. »
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 18:22