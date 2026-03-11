Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas ont décidé de s’ali­gner ensemble en double à Indian Wells, où ils ont fina­le­ment été battus par les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot en huitièmes de finale (7−6, 7–5).

L’homme aux 24 titres a raconté avec humour comment s’est formé cette asso­cia­tion avec le Grec, qui est devenu devenu le seul joueur de l’histoire à former une paire avec chacun des membres du Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic).

Interviewer : “How did this part­ner­ship form ? Who slid into who’s DMs?”



Novak Djokovic : “Tsitsipas reached out and said I’d like to play doubles with you at least once before you retire. But I have plenty of years ahead of me. It’s ok, I forgive him.” 😂pic.twitter.com/eBG5rA4cJD — Danny (@DjokovicFan_) March 10, 2026

« Tsitsipas m’a contacté et m’a dit qu’il aime­rait jouer en double avec moi au moins une fois avant que je ne prenne ma retraite. Je ne sais pas pour­quoi il a dit ça, j’ai encore de nombreuses années devant moi. Ce n’est pas grave, je lui pardonne (rires). Nous ne connais­sions pas les règles. Nous ne savions pas quand nous devions nous inscrire. Je lui ai demandé : ‘Tu vas nous inscrire ?’ Il m’a répondu : ‘Je m’en occupe, ne t’in­quiète pas.’ Mais il ne s’en est pas occupé. Heureusement, ils nous ont donné une wild card, sinon nous ne serions pas ici. »