Si Reilly Opelka n’est pas forcé­ment le joueur du circuit le plus passion­nant à voir jouer, c’est sans aucun doute l’un des plus inté­res­sants à écouter lors­qu’il a un micro devant lui.

Interrogé par Tennis.com sur ses nombreuses prises de posi­tion contre l’ATP et sa manière de redis­tri­buer l’argent, le 17e joueur a pris l’exemple d’Andrey Rublev pour étayer son propos. Au passage, l’Américain lui rend un sacré hommage.

« Vous ne pouvez pas monnayer le talent, et le temps est limité. Je veux dire, regardez Andrey Rublev, par exemple. Rublev n’a que 24, 25, 26 ans une fois, vous savez ? Et je me sens mal pour ce gars. Ce qu’il a fait l’année dernière était impres­sion­nant et il est facile pour les gens de dire : ‘Oh, il a de la chance, il gagne beau­coup d’argent’. Ce que fait Rublev est loin d’être normal. Il travaille à un degré que je n’ai jamais vu aupa­ra­vant et je respecte cela plus que tout. Je sais qu’il a passé des moments sombres à l’en­traî­ne­ment. Je vois ce qu’il fait, il passe six ou sept heures dans le gymnase, il frappe toute la journée. Il ne fait pas que se présenter sur un court, et je respecte vrai­ment cela chez lui. Je me sens mal qu’il ne soit pas récom­pensé comme il devrait l’être. Il devrait gagner des millions et des millions. Il devrait gagner plus que ce qu’il a, il a travaillé comme un fou pour ça. Je pense vrai­ment que c’est une honte. Je veux dire, la MLB (le cham­pionnat de base­ball améri­cain, ndlr) a été en lock‐out pour des pour­cen­tages d’argent beau­coup plus faibles que le nôtre. Mais je ne suis pas du tout dans la poli­tique, j’aime jouer au tennis. Je ne veux pas avoir à m’en plaindre. »