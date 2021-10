20e joueur mondial cette semaine et numéro un améri­cain devant John Isner au clas­se­ment ATP, Reilly Opelka en a ras la casquette de la presse améri­caine. Récemment inter­viewé par Inside Tennis, Reilly s’est emporté contre les médias qui ne font que comparer et ressasser le passé glorieux du tennis US.

« Ces types sont horribles, il y a de mauvais jour­na­listes. Il y a des gens qui ne font que criti­quer, qui sont toujours néga­tifs, des gens qui ne connaissent rien au tennis. Je pense honnê­te­ment que nous avons la pire presse tous sports confondus. Je suis sûr qu’il y a de bons jour­na­listes, mais aucun d’entre eux n’a pu m’in­ter­viewer ou assister à mes confé­rences de presse. J’arrive en finale à Toronto et ces gens me demandent quel est le problème du tennis améri­cain, pour­quoi il n’y a pas de joueurs améri­cains dans le top 30. La même chose m’est arrivée à Rome : je suis en demi‐finale, je joue contre Nadal, et ils ne trouvent que le négatif. J’ai 23 ans et je pense que les choses vont dans le bon sens. J’arrive en finale à Toronto et nous allons parler du fait que les Américains ne gagnent pas de Grand Chelem ? »