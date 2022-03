Défait au premier tour par Dominik Koepfer alors qu’il menait 6–2, 5–2 et qu’il s’est procuré quatre balles de match (2–6, 7–5, 6–4), Benoit Paire s’est confié à notre confrère de l’Equipe, Quentin Moynet. Lâché par sa mise en jeu au moment de conclure, l’Avignonnais sait qu’il traverse une très mauvaise passe sur le plan mental : « Dans des condi­tions normales, et en ayant remporté une ou deux rencontres de plus, je ne me pose même pas la ques­tion : je sais que je gagne le match. Mais là, je mène 6–2, 5–2 et la seule chose à laquelle je pense, c’est que je peux perdre ». Même son de cloche quand le joueur trico­lore évoque son service : « Des services, j’en fais tous les jours sans souci, mais en match, au moment de conclure, je ne pense qu’à ça, à me dire que je vais faire une double et je la fais. »

Souvent confronté à ce genre de scénario ces dernières semaines, Benoit Paire va vite devoir trouver la clé pour gagner à nouveau et engranger de la confiance.