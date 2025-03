Alors que le premier Masters 1000 de la saison vient tout juste de débuter à Indian Wells et que sa joueuse, Naomi Osaka, s’est inclinée dès le premier tour, « The Coach », Patrick Mouratoglou, nous a offert sa précieuse analyse du tableau masculin en citant trois favoris et deux outsi­ders en l’ab­sence de Jannik Sinner.

Et l’en­traî­neur trico­lore n’a même cité le nom de Novak Djokovic, quin­tuple vain­queur du tournoi californien.

« Avec Sinner indis­po­nible pour le tournoi, il y a beau­coup de joueurs qui ont une bonne chance de le gagner cette année. Les deux premiers sont assez faciles. Alcaraz, qui a gagné l’année dernière, numéro trois mondial, revient en forme. Zverev, numéro deux, de plus en plus solide. Nous pensons qu’il peut gagner n’im­porte quel Masters 1000. Le troi­sième n’est pas aussi facile. Je dirais Taylor Fritz. Son clas­se­ment, le fait qu’il ait déjà gagné le tournoi par le passé et le fait de jouer aux États‐Unis. Pour les joueurs améri­cains, nous savons qu’ils sont très dange­reux sur leur propre terrain. Je dirais donc que ce BNP Paribas Open est très ouvert. J’ai deux outsi­ders qui me viennent à l’es­prit. Le premier est Shelton, je pense qu’il peut jouer un tennis incroyable. Je pense que les condi­tions sont bonnes pour lui aussi. La balle rebondit très haut à Indian Wells, et avec son service, je pense qu’il va être très ennuyeux pour les gars. Le deuxième est Tomas Machac, qui vient de remporter l’UTS (et surtout l’ATP 500 d’Acapulco, ndlr). Je veux dire que ce gars a joué incroya­ble­ment bien ces derniers mois. Il peut faire quelque chose de grand. »