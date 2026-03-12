Bien que battu par Jack Draper après un nouveau match de très haut niveau en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a encore impressionné les fans et les observateurs.
Alors qu’il aura 39 ans en mai prochain, le Serbe ne cesse de repousser ses limites, plus le grand bonheur des passionnés, dont fait partie notre confrère, Frédéric Verdier, qui s’est exprimé dans l’émission « Sans Filet », sur Winamax TV.
🙏 « Merci Djokovic de prolonger le plaisir. Il a ce statut de légende vivante tout en continuant de gagner des matchs comme contre Sinner en Australie. Il fait un bien énorme au tennis. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 12, 2026
🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/AsdDxlHtbS
« Quand même, quel bonhomme ! Djokovic a tellement bien fait de prolonger le plaisir, le notre, le sien… C’est intéressant quand même. Il joue L’acier encore, le mec bat Sinner en Australie en 5 sets à 38 balais. Ça y est, il a déjà battu Sinner donc son année commence d’une manière incroyable. Et là, encore aujourd’hui… Moi ça m’amuse parce que pendant très longtemps Djoko c’était le gars que beaucoup n’aimaient pas notamment parce qu’il y avait plein de fans de Federer et c’était l’empêcheur on aimait bien détester Djoko. Il n’était quasiment jamais soutenu sur toutes les enceintes du monde. Il y avait parfois des pros‐Nadal, des pro‐Federer mais des pros‐Djoko, pas beaucoup. Et au fil des années, il est aussi très sincère ou quand ils s’énervent ça passe mieux. On sait que ce sont ses derniers feux etc… Donc il a acquis le statut « légende vivante ». C’est rare ! Le mec maintenant plaqué or il est sur son socle comme ça mais il est vivant. Il est toujours vivant le mec, il gagne des matchs et fait plaisir aux gens. Et bon alors… Il a cette fatigue, il a cet âge qu’on ne peut pas lui enlever. Encore une fois, je ne suis pas convaincu que, en face de Draper hier, c’est un autre mec, comme Norrie ou Hijikata… Ça fait un match sympathique mais on parle deux secondes. Là, parce que c’est Djoko, il y a une espèce de souffle épique. Donc il n’y a que lui. Je trouve qu’il fait encore bien énorme au tennis alors qu’on a deux mastodontes qui sont en train de confirmer largement, c’est Alcaraz et Sinner. Mais Djoko est une espèce de statut du commandeur comme ça qui surplombe. Et qui distribue les bons points. C’est vraiment une espèce de légende vivante du tennis. Qui a mis tout le monde d’accord finalement. Ça, c’est fort. »
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 17:35