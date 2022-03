Devenu pour la toute première fois de sa carrière numéro 1 mondial le 28 février dernier, Daniil Medvedev perdra auto­ma­ti­que­ment cette place dès ce lundi 14 mars au profit de Novak Djokovic à cause des 250 points de Marseille 2021 qui lui seront retirés.

Cependant, le Russe pour­rait récu­pérer cette première place mondiale dès la semaine suivante, le 21 mars, s’il se qualifie pour les quarts de finale sur le Masters 1000 d’Indian Wells, un tournoi auquel ne parti­ci­pera pas Djokovic faute de vaccination.

Seul problème, et il est de taille, en quatre parti­ci­pa­tions dans le désert cali­for­nien, Daniil n’a jamais atteint les quarts de finale (1er tour en 2017, 3e tour en 2018, 3e tour en 2019 et huitièmes de finale en 2021). Ainsi, et s’il veut récu­pérer son trône, le tenant du titre à l’US Open va devoir réaliser une perfor­mance inédite même si elle ne semble pas insur­mon­table non plus.

Pour rappel, le tournoi cali­for­nien débu­tera ce jeudi 10 mars jusqu’au dimanche 20 mars 2022.