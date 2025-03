Les trico­lores qui ont dominé Carlos Alcaraz ne sont pas nombreux et peut‐etre que Quantin est allé leur demander des infos puis­qu’ils sont tous présent à Indian Wells. Il s’agit de Monfils, Gaston, et Humbert.

Tout juste demi‐finaliste à Dubaï, Quentin Halys enchaîne et élimine Pablo Carreno‐Busta en deux sets (6−3, 6–4) pour décro­cher sa première victoire à Indian Wells. 🔥🇫🇷



Le Français sera le premier adversaire de Carlos Alcaraz dans cette édition 2025. 💥

En plein confiance après sa demi‐finale à Dubaï, il veut croire que l’ex­ploit est possible comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Carlos fait vrai­ment très mal en coup droit, se méfie le Bondynois. Une des clés va être d’es­sayer de ne pas toucher la zone centrale, pour qu’il ait le moins de temps pour diriger le jeu. À ce niveau‐là, ils savent tout faire, mais en revers il fait peut‐être un peu moins de choses. Si j’ar­rive à l’agresser et à le fixer de ce côté‐là, à lui enlever un maximum de temps en jouant avec mes armes, mon service et mon agres­si­vité… Clairement, ce sera à moi de prendre l’ini­tia­tive sinon je vais courir beau­coup et ça va être compliqué »