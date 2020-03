Interrogé par le site de l’ATP, le Canadien Milos Raonic a encore beaucoup d’ambition : « Ce qui me motive à continuer à jouer au tennis, c’est de m’améliorer au fil des jours et de pouvoir m’améliorer d’année en année. Je sais que je peux encore obtenir de grandes choses et je vais me battre jusqu’à la fin jusqu’à que je peux atteindre mes objectifs. Maintenant il y a Indian Wells qui est un grand rendez-vous et je ferai de mon mieux pour être en mesure de réaliser une belle performance, car un de mes objectifs est de grimper dans le classement »