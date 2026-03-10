Accueil ATP ATP - Indian Wells

Reilly Opelka sur Jannik Sinner : « J’ai de la chance de pouvoir le compter parmi mes amis et ce sport a de la chance d’avoir des joueurs comme lui »

Par
Baptiste Mulatier
-
503

Jannik Sinner et Reilly Opelka ont décidé de faire équipe en double lors du Masters 1000 d’Indian Wells. 

Et s’ils se sont inclinés dès leur entrée en lice face à la paire Granollers – Zeballos (6−4, 6–4), le « géant » améri­cain a rendu un bel hommage au numéro 2 mondial et quadruple lauréat en Grand Chelem. 

« C’est un honneur de jouer avec lui. C’est quel­qu’un de spécial, incroya­ble­ment gentil, j’ai de la chance de pouvoir le compter parmi mes amis et ce sport a de la chance d’avoir des joueurs comme lui », a déclaré Opelka, aujourd’hui 68e mondial. 

Une décla­ra­tion qui n’a pas dû laisser Sinner insensible. 

Publié le mardi 10 mars 2026 à 11:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.