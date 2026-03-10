Jannik Sinner et Reilly Opelka ont décidé de faire équipe en double lors du Masters 1000 d’Indian Wells.
Et s’ils se sont inclinés dès leur entrée en lice face à la paire Granollers – Zeballos (6−4, 6–4), le « géant » américain a rendu un bel hommage au numéro 2 mondial et quadruple lauréat en Grand Chelem.
« C’est un honneur de jouer avec lui. C’est quelqu’un de spécial, incroyablement gentil, j’ai de la chance de pouvoir le compter parmi mes amis et ce sport a de la chance d’avoir des joueurs comme lui », a déclaré Opelka, aujourd’hui 68e mondial.
Reilly Opelka praising Jannik 🥹❤️— jannik sinner files (@jannik_files) March 9, 2026
« It’s an honor playing with this guy. Special guy, unbelievably nice, lucky to call him my friend and the sport is lucky to have guys like this » pic.twitter.com/lxbV5IffzG
Une déclaration qui n’a pas dû laisser Sinner insensible.
Publié le mardi 10 mars 2026 à 11:56