Jannik Sinner et Reilly Opelka ont décidé de faire équipe en double lors du Masters 1000 d’Indian Wells.

Et s’ils se sont inclinés dès leur entrée en lice face à la paire Granollers – Zeballos (6−4, 6–4), le « géant » améri­cain a rendu un bel hommage au numéro 2 mondial et quadruple lauréat en Grand Chelem.

« C’est un honneur de jouer avec lui. C’est quel­qu’un de spécial, incroya­ble­ment gentil, j’ai de la chance de pouvoir le compter parmi mes amis et ce sport a de la chance d’avoir des joueurs comme lui », a déclaré Opelka, aujourd’hui 68e mondial.

Reilly Opelka prai­sing Jannik 🥹❤️



« It’s an honor playing with this guy. Special guy, unbe­lie­vably nice, lucky to call him my friend and the sport is lucky to have guys like this » pic.twitter.com/lxbV5IffzG — jannik sinner files (@jannik_files) March 9, 2026

Une décla­ra­tion qui n’a pas dû laisser Sinner insensible.