Alors que certains fans n’hé­sitent pas à employer le mot « retraite » suite à la défaite de Novak Djokovic dès son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Rick Macci, ancien entraî­neur des soeurs Williams et grand fan du Serbe, a estimé que ce n’était pas le moment.

Selon lui, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a trop d’ex­pé­rience pour prendre une telle déci­sion sous le coup de la déception.

He is not going anyw­here as he has to much game not to be in the mix. It is all about his health and his mind. His mental strength and believe is why the Serbian Sniper stays calm under pres­sure and not Hyper. @DjokerNole