Toujours aussi perti­nent pour décrypter un match à venir ou déjà disputé, Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams mais aussi de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick, a livré son analyse sur la demi‐finale entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

Et en bon tacti­cien, le tech­ni­cien améri­cain a estimé que la posi­tion extrê­me­ment défen­sive du Russe, notam­ment en retour, offrait beau­coup trop d’op­tions à son adver­saire espagnol.

Does Meddy have a shot against Carlos ? Yes if he plays aggres­sive dictates more and does Not return serve from L.A. His court posi­tion gives the Magician too many options to tran­si­tion but the Russian Spider is a fighter and it could be a nail biter.@carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) March 14, 2026

« Meddy a‑t‐il une chance face à Carlos ? Oui, s’il joue de manière plus agres­sive, impose son jeu et ne se contente pas de renvoyer les services depuis Los Angeles. Son place­ment sur le court offre trop d’op­tions au « Magicien » pour lancer des contre‐attaques, mais le « Spider russe » est un battant et le match pour­rait être très serré. »