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Rick Macci : « Medvedev a‑t‐il une chance face à Alcaraz ? Oui, s’il ne se contente pas de renvoyer les services depuis Los Angeles. Son place­ment sur le court offre trop d’op­tions à Carlos »

Par
Thomas S
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Toujours aussi perti­nent pour décrypter un match à venir ou déjà disputé, Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams mais aussi de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick, a livré son analyse sur la demi‐finale entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

Et en bon tacti­cien, le tech­ni­cien améri­cain a estimé que la posi­tion extrê­me­ment défen­sive du Russe, notam­ment en retour, offrait beau­coup trop d’op­tions à son adver­saire espagnol. 

« Meddy a‑t‐il une chance face à Carlos ? Oui, s’il joue de manière plus agres­sive, impose son jeu et ne se contente pas de renvoyer les services depuis Los Angeles. Son place­ment sur le court offre trop d’op­tions au « Magicien » pour lancer des contre‐attaques, mais le « Spider russe » est un battant et le match pour­rait être très serré. »

Publié le samedi 14 mars 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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