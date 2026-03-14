Toujours aussi pertinent pour décrypter un match à venir ou déjà disputé, Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams mais aussi de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick, a livré son analyse sur la demi‐finale entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev sur le Masters 1000 d’Indian Wells.
Et en bon tacticien, le technicien américain a estimé que la position extrêmement défensive du Russe, notamment en retour, offrait beaucoup trop d’options à son adversaire espagnol.
Does Meddy have a shot against Carlos ? Yes if he plays aggressive dictates more and does Not return serve from L.A. His court position gives the Magician too many options to transition but the Russian Spider is a fighter and it could be a nail biter.@carlosalcaraz— Rick Macci (@RickMacci) March 14, 2026
« Meddy a‑t‐il une chance face à Carlos ? Oui, s’il joue de manière plus agressive, impose son jeu et ne se contente pas de renvoyer les services depuis Los Angeles. Son placement sur le court offre trop d’options au « Magicien » pour lancer des contre‐attaques, mais le « Spider russe » est un battant et le match pourrait être très serré. »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 15:45