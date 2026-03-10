Accueil ATP ATP - Indian Wells

Rinderknech, après sa défaite contre Alcaraz : « Ça fait plusieurs fois que je le prends et même si c’est un immense plaisir de jouer contre lui, je serais content de le jouer plus tard, voire pas du tout »

Baptiste Mulatier
Battu pour la sixième fois en autant de duels face à Carlos Alcaraz, à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−7 [6], 6–3, 6–2), Arthur Rinderknech a tout simple­ment encensé le meilleur joueur du monde actuel. 

« C’est un immense cham­pion et en plus c’est un bon mec, un mec très gentil et très bien élevé. Il mérite des féli­ci­ta­tions pour tout ce qu’il fait. Et dans un second temps, je lui ai dit que j’ai­me­rais bien qu’il parle au juge‐arbitre pour qu’on soit plus loin l’un de l’autre dans les tableaux (sourire). Ça fait plusieurs fois que je le prends et même si c’est un immense plaisir de jouer contre lui, je serais content de le jouer plus tard, voire pas du tout. La tâche est extrê­me­ment dure pour le battre. Il repousse les limites du tennis », a déclaré le numéro 1 fran­çais dans des propos rapportés par L’Equipe, après avoir eu un set et un break d’avance face à l’Espagnol ce mardi. 

Invaincu en 2026, Carlos Alcaraz compte 14 victoires d’af­filée et va affronter Casper Ruud en huitièmes de finale. 

Publié le mardi 10 mars 2026 à 08:57

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

