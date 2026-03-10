Battu pour la sixième fois en autant de duels face à Carlos Alcaraz, à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−7 [6], 6–3, 6–2), Arthur Rinderknech a tout simple­ment encensé le meilleur joueur du monde actuel.

« C’est un immense cham­pion et en plus c’est un bon mec, un mec très gentil et très bien élevé. Il mérite des féli­ci­ta­tions pour tout ce qu’il fait. Et dans un second temps, je lui ai dit que j’ai­me­rais bien qu’il parle au juge‐arbitre pour qu’on soit plus loin l’un de l’autre dans les tableaux (sourire). Ça fait plusieurs fois que je le prends et même si c’est un immense plaisir de jouer contre lui, je serais content de le jouer plus tard, voire pas du tout. La tâche est extrê­me­ment dure pour le battre. Il repousse les limites du tennis », a déclaré le numéro 1 fran­çais dans des propos rapportés par L’Equipe, après avoir eu un set et un break d’avance face à l’Espagnol ce mardi.

Invaincu en 2026, Carlos Alcaraz compte 14 victoires d’af­filée et va affronter Casper Ruud en huitièmes de finale.