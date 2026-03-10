Battu pour la sixième fois en autant de matchs par Carlos Alcaraz, cette nuit, au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Arthur Rinderknech a livré ses impressions auprès de nos confrères de L’Équipe.
Et après avoir révélé ce qu’il avait dit au numéro 1 mondial lors de l’accolade au filet, l’actuel 28e joueur au classement ATP s’est dit impressionné par l’intensité déployé par l’Espagnol tout au long d’un match. Extraits.
« Le premier set et le break ensuite, c’était le début de match parfait pour vous, vous arriviez à mettre tous vos schémas en place ?
C’est sûr, après l’équation devient compliquée parce que tu avances et lui ne bouge pas physiquement, c’est comme s’il commençait le match. Et j’ai envie de dire qu’il s’améliore presque, parce qu’il se relâche et joue au moins aussi vite. En face, ça demande un tel effort physique et une telle intensité qu’il faut être capable de tenir aussi longtemps que lui et pas bouger. Il y en a peut‐être un dans le monde à l’heure actuelle qui est capable de tenir cette intensité. J’ai essayé de m’accrocher mais il est extrêmement fort. J’aurais aimé être le premier joueur à le battre en 2026, mais ça ne sera pas pour ce soir. »
Publié le mardi 10 mars 2026 à 17:41