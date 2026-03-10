Battu pour la sixième fois en autant de matchs par Carlos Alcaraz, cette nuit, au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Arthur Rinderknech a livré ses impres­sions auprès de nos confrères de L’Équipe.

Et après avoir révélé ce qu’il avait dit au numéro 1 mondial lors de l’ac­co­lade au filet, l’ac­tuel 28e joueur au clas­se­ment ATP s’est dit impres­sionné par l’in­ten­sité déployé par l’Espagnol tout au long d’un match. Extraits.

« Le premier set et le break ensuite, c’était le début de match parfait pour vous, vous arri­viez à mettre tous vos schémas en place ?

C’est sûr, après l’équa­tion devient compli­quée parce que tu avances et lui ne bouge pas physi­que­ment, c’est comme s’il commen­çait le match. Et j’ai envie de dire qu’il s’amé­liore presque, parce qu’il se relâche et joue au moins aussi vite. En face, ça demande un tel effort physique et une telle inten­sité qu’il faut être capable de tenir aussi long­temps que lui et pas bouger. Il y en a peut‐être un dans le monde à l’heure actuelle qui est capable de tenir cette inten­sité. J’ai essayé de m’ac­cro­cher mais il est extrê­me­ment fort. J’aurais aimé être le premier joueur à le battre en 2026, mais ça ne sera pas pour ce soir. »

