Rinderknech, sur son désac­cord avec Djokovic : « Je fais un geste un peu para­site, mais Tsitsipas me dit qu’il n’a rien vu, ça prouve qu’il n’a pas raté son smash à cause de moi »

Baptiste Mulatier
En huitièmes de finale du double à Indian Wells, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, qui ont décidé de former une paire en Californie, affron­taient les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot. 

Si Rinderknech et Vacherot se sont imposés au terme d’un match serré (7−6, 7–5), ce n’est pas le résultat mais surtout un petit désac­cord dans le match qui fait le plus parler ce mercredi. 

Rinderknech a effectué un grand geste avec sa raquette alors que Tsitsipas s’apprêtait à tenter un smash. Le Grec a manqué son coup et Djokovic s’est alors tourné vers l’arbitre pour demander la vidéo : après vision­nage, le point a fina­le­ment été accordé au Serbe et au Grec, Rinderknech étant sanc­tionné pour « gêne ».

Le numéro 1 fran­çais, 28e mondial, a donné sa version des faits dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je fais un geste un peu para­site, mais Tsitsipas me dit qu’il n’a rien vu, ça prouve qu’il n’a pas raté son smash à cause de moi. Mais Djokovic voulait challenger… »

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 16:28

