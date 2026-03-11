En huitièmes de finale du double à Indian Wells, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, qui ont décidé de former une paire en Californie, affrontaient les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot.
Si Rinderknech et Vacherot se sont imposés au terme d’un match serré (7−6, 7–5), ce n’est pas le résultat mais surtout un petit désaccord dans le match qui fait le plus parler ce mercredi.
Rinderknech a effectué un grand geste avec sa raquette alors que Tsitsipas s’apprêtait à tenter un smash. Le Grec a manqué son coup et Djokovic s’est alors tourné vers l’arbitre pour demander la vidéo : après visionnage, le point a finalement été accordé au Serbe et au Grec, Rinderknech étant sanctionné pour « gêne ».
Le numéro 1 français, 28e mondial, a donné sa version des faits dans des propos rapportés par L’Equipe.
« Je fais un geste un peu parasite, mais Tsitsipas me dit qu’il n’a rien vu, ça prouve qu’il n’a pas raté son smash à cause de moi. Mais Djokovic voulait challenger… »
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 16:28