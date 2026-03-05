Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont rapportés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a analysé la forme actuelle de Daniil Medvedev, sacré à Dubaï la semaine dernière et déjà vain­queur de deux titres en 2025 avec Brisbane en début de saison.

« Ma statis­tique préférée dans toute l’his­toire du tennis n’existe plus. Il avait remporté 22 titres dans 22 villes diffé­rentes. C’est la première fois qu’il remporte à nouveau un tournoi dans la même ville. Et il a été titré sans jouer la finale contre Tallon Griekspoor. Ces deux dernières années, Medvedev a souvent gagné 6–4 au set décisif, avec beau­coup de rebon­dis­se­ments, non seule­ment à cause de sa person­na­lité et du fait qu’il aime parfois créer le suspense, ce que je trouve diver­tis­sant, mais certaines personnes ne sont pas de cet avis. À Dubaï, c’est la première fois depuis long­temps qu’il inflige de tels scores à ses adver­saires. Je trouve qu’il a très bien joué, du début à la fin. C’est quelque chose que nous n’avons pas beau­coup vu de sa part ces deux dernières années. »

Souvent perfor­mant à Indian Wells (finales en 2023, 2024 et demie en 2025), Daniil Medvedev va désor­mais tenter de briller à nouveau dans le désert cali­for­nien, où il est arrivé très tard après avoir été bloqué à Dubaï.