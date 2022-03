Andrey Rublev menti­rait sans doute s’il disait que la situa­tion en Ukraine ne le tracasse pas. En confé­rence de presse après sa défaite en demies contre Taylor Fritz, le 7e mondial été inter­rogé à ce sujet et il a répondu honnêtement.

« J’essaie depuis plusieurs jours de me concen­trer unique­ment sur le tennis et de mettre de côté les autres choses qui peuvent prendre de l’énergie », a avoué le joueur russe, qui a récem­ment exprimé son inquié­tude quant à la déci­sion du gouver­ne­ment britan­nique, pouvant poten­tiel­le­ment remettre en cause sa parti­ci­pa­tion à Wimbledon (27 juin au 10 juillet).

Même s’il est passé à côté de sa demie, Rublev a quand même réalisé une belle semaine à Indian Wells où il n’avait jamais dépassé le 3e tour auparavant.