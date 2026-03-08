Arrivé tardi­ve­ment à Indian Wells, après avoir été bloqué à Dubaï, Andrey Rublev a été battu dès son entrée en lice au deuxième tour du premier Masters 1000 de la saison : 6–7(4), 7–6(1), 6–3.

Frustré, le 17e joueur mondial n’a une nouvelle fois pas pu contenir ses nerfs, et s’est même blessé après avoir frappé sa raquette avec le poing.

Gabriel Diallo with a massive break early in the 2nd set !



Rublev had a brief boxing match with his racquet strings. There was a lot of blood. MTO now to patch that up. #BNPParibasOpen pic.twitter.com/1VpsKUjxnH — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) March 7, 2026

« Ce n’était pas le jour de Rublev. Défaite à Indian Wells, dès le premier tour, ce n’était sans doute pas facile vu son arrivée en prove­nance de Dubaï, mais au‐delà de cela… Il a perdu son sang‐froid, a donné un coup de poing à sa raquette et s’est fait saigner. Le bon Andrey n’ap­prend pas », a réagi le jour­na­liste José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.

No fue el día hoy de Rublev.



Derrota en Indian Wells, a las primeras de cambio, imagi­namos que nada sencillo por cómo llegó de Dubai, pero más allá de eso…



Llegó a perder los nervios y le pegó un puñe­tazo a la raqueta y se hizo sangre. No aprende el bueno de Andrey. pic.twitter.com/o014WPlYrh — José Morón (@jmgmoron) March 8, 2026

Rublev ne perd pas de point puis­qu’il avait égale­ment été battu au deuxième tour en 2025 dans le désert californien.