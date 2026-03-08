Accueil ATP ATP - Indian Wells

Rublev encore en sang sur le court : « Il n’ap­prend pas… »

Par
Baptiste Mulatier
Arrivé tardi­ve­ment à Indian Wells, après avoir été bloqué à Dubaï, Andrey Rublev a été battu dès son entrée en lice au deuxième tour du premier Masters 1000 de la saison : 6–7(4), 7–6(1), 6–3.

Frustré, le 17e joueur mondial n’a une nouvelle fois pas pu contenir ses nerfs, et s’est même blessé après avoir frappé sa raquette avec le poing. 

« Ce n’était pas le jour de Rublev. Défaite à Indian Wells, dès le premier tour, ce n’était sans doute pas facile vu son arrivée en prove­nance de Dubaï, mais au‐delà de cela… Il a perdu son sang‐froid, a donné un coup de poing à sa raquette et s’est fait saigner. Le bon Andrey n’ap­prend pas », a réagi le jour­na­liste José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X. 

Rublev ne perd pas de point puis­qu’il avait égale­ment été battu au deuxième tour en 2025 dans le désert californien. 

Publié le dimanche 8 mars 2026 à 15:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

